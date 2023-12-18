Площадки для сбора мусора должны появиться в стругокрасненской деревне Сковородка до 31 декабря

09:49, 18 декабря 2023, ПАИ

Площадки для сбора мусора должны появиться в деревне Сковородка Стругокрасненского района до 31 декабря, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Прокуратура Стругокрасненского района выяснила, что в деревне Сковородка нет площадки накопления коммунальных отходов. Это приводит к ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки и негативно влияет на состояние природной среды, создавая угрозу эпидемиологического заболевания населения, нарушая права граждан на благоприятную окружающую среду.



В результате суд обязал администрацию Марьинской волости до 31 декабря создать площадки накопления твердых коммунальных отходов в Сковородке.