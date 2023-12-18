Мужчины в Пскове стали чаще обращаться к косметологам

16:06, 18 декабря 2023, ПАИ

Мужчины в Пскове стали чаще ходить в косметологические центры, сообщила директор центра «Счастливые дни» Галина Широкова в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Если смотреть на общее количество клиентов, мужчин в центр ходит немного, но, тем не менее, положительная динамика есть, отметила специалист.

«Когда наш центр только открывался, в 2007-2008 годах, мужчин вообще не было. Мужчины тогда считали, что это не мужское дело. Сейчас, конечно, взгляды поменялись, но не у всех. Хотелось бы больше [клиентов-мужчин. – ПАИ], не всегда же речь идёт об увеличении губ. Можно приходить просто на уходовые процедуры, ухаживать за собой, делать какие-то маски», – пояснила специалист.

Галина Широкова отметила, что в их центре мужчины зачастую делают как раз уходовые процедуры – различные маски и ультразвуковые чистки.