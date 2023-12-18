Как создаётся женская красота, обсуждают на «Серебряном дожде»

14:02, 18 декабря 2023, ПАИ

Директор косметологического центра «Счастливые дни» Галина Широкова стала гостьей программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 18 декабря.

Как создаётся женская красота? Что предпочитают в выборе косметологических процедур псковички? Насколько это доступно?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Бизнес-ланч».