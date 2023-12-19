Роспотребнадзор: В каждой третьей школе в Псковской области не проводится термометрия

10:38, 19 декабря 2023, ПАИ

Треть учебных заведений в Псковской области не проводит или проводит формально термометрию, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В Псковской области продолжается сезонный подъём заболеваемости ОРВИ, коронавирусом. Порядка 50 % заболевших составляют дети до 14 лет. В этой связи с 4 по 15 декабря в детских учреждениях (школах и детских садах) Псковской области сотрудники Роспотребнадзора выборочно проводили мероприятия по контролю утренних фильтров (измерение температуры на входе). При проверке выявили, что в 15 из 50 проверенных образовательных учреждений термометрию проводили формально – температуру измеряли не всем учащимся или не измеряли вовсе.

В адрес образовательных учреждений, где были выявлены нарушения, направлены предостережения о недопустимости отсутствия термометрии на входе или формального к ней подхода.