Проекты совершенствования сельских территорий представили в Великих Луках

18:17, 18 декабря 2023, ПАИ

Делегации семи районов Псковской области приняли участие в двухдневном хакатоне в Великих Луках, сообщается в Telegram-канале Псковского района.

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На встрече команды из семи районов Псковской области представили свои проекты и пути совершенствования сельских территорий и развития молодёжи. Общее количество участников – 200 человек.

«Все участники получили опыт, который смогут транслировать в муниципалитете для поиска решения проблем и привлечения финансирования за счёт федеральной и региональной грантовой поддержки», – отметили в Telegram-канале.