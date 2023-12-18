Проекты совершенствования сельских территорий представили в Великих Луках
Делегации семи районов Псковской области приняли участие в двухдневном хакатоне в Великих Луках, сообщается в Telegram-канале Псковского района.
На встрече команды из семи районов Псковской области представили свои проекты и пути совершенствования сельских территорий и развития молодёжи. Общее количество участников – 200 человек.
«Все участники получили опыт, который смогут транслировать в муниципалитете для поиска решения проблем и привлечения финансирования за счёт федеральной и региональной грантовой поддержки», – отметили в Telegram-канале.
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