Двое великолучан украли телевизор в общежитии

17:54, 18 декабря 2023, ПАИ

Двое великолучан украли телевизор из комнаты общежития, пишет Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.

В полицию обратилась 43-летняя женщина. Она рассказала, что у неё украли телевизор из комнаты в общежитии на улице Гоголя в Великих Луках.

Полиция подозревает в преступлении двух мужчин – неработающего, ранее не судимого 43-летнего великолучанина и работающего, ранее не судимого 36-летнего мужчину. Они дали признательные показания. Телевизор изъяли.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.