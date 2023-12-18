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Общество

Новая программа для детей и взрослых появится в Пушкинском заповеднике

Новая программа для детей и взрослых появится в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

Новая программа для детей и взрослых появится в Пушкинском заповеднике. Фото здесь и далее: пресс-служба учреждения

Программа называется «Новогодняя мастерская». Она призвана возродить старинную традицию совместно, всей семьёй, украшать ёлку к Новому году и Рождеству Христову и мастерить самодельные ёлочные украшения. Участники программы также узнают много нового о том, как отмечали эти праздники в разные века, в том числе в пушкинское время, и как тогда украшали ёлку.

Программу уже протестировали на первых гостях, которыми стали воспитанники старших групп Пушкиногорского детского сада «Сказка». Дети увидели, как мастерят ватные игрушки, и сами раскрасили грибы лисички, которые вскоре займут почётные места на их домашних ёлках.

В музее уточнили, что для широкой аудитории новая программа станет доступна по предварительным заявкам уже с 25 декабря. Её также включили в праздничный календарь Пушкинского заповедника в вечерние часы 2 и 3 января 2024 года.

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