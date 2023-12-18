Жительница Порхова попала под суд из-за неуплаты алиментов

20:21, 18 декабря 2023, ПАИ

Жительница Порхова попала под суд из-за неуплаты алиментов, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Порховского района.

Установлено, что ранее уже судимая за аналогичное правонарушение 40-летняя женщина с января по апрель 2023 года вновь уклонялась от уплаты алиментов и добровольной помощи на содержание детей, а также не пыталась погасить уже имеющуюся задолженность. В результате за указанный период времени задолженность составила 15 тысяч рублей, а общий размер долга превысил 221 тысячу рублей.

Порховчанку признали виновной по части первой статьи 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно). Суд назначил осуждённой наказание в виде шести месяцев лишения свободы, которые затем заменил на принудительные работы сроком на шесть месяцев, которые поспособствуют погашению задолженности по алиментам.