Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Жительница Порхова попала под суд из-за неуплаты алиментов

Жительница Порхова попала под суд из-за неуплаты алиментов, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Порховского района.

Установлено, что ранее уже судимая за аналогичное правонарушение 40-летняя женщина с января по апрель 2023 года вновь уклонялась от уплаты алиментов и добровольной помощи на содержание детей, а также не пыталась погасить уже имеющуюся задолженность. В результате за указанный период времени задолженность составила 15 тысяч рублей, а общий размер долга превысил 221 тысячу рублей.

Порховчанку признали виновной по части первой статьи 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно). Суд назначил осуждённой наказание в виде шести месяцев лишения свободы, которые затем заменил на принудительные работы сроком на шесть месяцев, которые поспособствуют погашению задолженности по алиментам.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













18 декабря 2023

Презентация книг военного писателя Виктора Чижикова состоится в библиотеке имени Курбатова в Пскове
18 декабря 2023

Псковичи лидируют по количеству заявок на премию «Народное признание»
18 декабря 2023

Школьники и детсадовцы из Опочки отправили новогодние подарки участникам СВО
18 декабря 2023

Новая программа для детей и взрослых появится в Пушкинском заповеднике
18 декабря 2023

О новом методе лечения рака в Псковском онкодиспансере рассказал его руководитель
18 декабря 2023

Концерт «Новогодний калейдоскоп» пройдёт в Псковском кремле
18 декабря 2023

Какие имена дают псковичи детям
18 декабря 2023

Ряд поручений Минздрава внедрили в работу Псковского онкодиспансера

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...