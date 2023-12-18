Школьники и детсадовцы из Опочки отправили новогодние подарки участникам СВО

20:39, 18 декабря 2023, ПАИ

Детсадовцы, ученики городских и сельских школ Опочецкого района, а также их родители и сотрудники районного Центра образования подготовили и передали новогодние подарки участникам СВО, сообщает газета «Красный маяк».

Отправка посылок прошла в рамках акции «Новогодний подарок солдату».

«Мы отправили в региональный ресурсный центр добровольчества новогодние подарки, сладости, сухофрукты, орехи, консервы, сапоги, тёплые вещи, одеяла, собранные неравнодушными гражданами», – рассказала руководитель муниципального центра добровольчества Светлана Григорьева.

«Мальчики и девочки очень старались, собирали подарки с любовью и добротой, чтобы бойцы, когда получат детские посылки, обязательно почувствовали тепло наших сердец, заботу, радость и, конечно, приближение Нового года», – отметили в газете. В то же время, подчеркнула Светлана Григорьева, самые тёплые подарки – это письма и открытки, которых было вложено в посылки более 500 штук. В них добрые слова, пожелания скорейшего возвращения, поздравления с Новым годом.