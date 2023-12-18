Случаи нападения волков на домашних животных участились в Дедовичском районе

10:02, 19 декабря 2023, ПАИ

Случаи нападения волков на домашних животных, особенно на собак, участились в Дедовичском районе. Об этом пишет районная газета «Коммуна» со ссылкой на главу района Геннадия Афанасьева.

Сообщения о нападении хищников поступали из деревень Чернецово, Станки и Сорокино, сообщает газета.

Охотничий коллектив МАУ «Охота – рыбалка» регулярно проводит мероприятия по уничтожению волков. Отмечается, что с появлением снега хищников проще обнаружить.

За год удалось убить восемь волков, шесть из них – с использованием загонной охоты. Проблема нападения хищников будет решаться и дальше, заключили в газете.