Трудоустройство вынужденных переселенцев: как получить работу в Псковской области

18:03, 20 декабря 2023, ПАИ

В Псковскую область приезжают граждане с Украины, из Херсонской области, ЛДНР. В начале года на территории региона находилось более 900 человек. В связи с этим возникают вопросы трудоустройства прибывших граждан, а также продолжения их трудовой деятельности.

Краткая памятка

Памятка гражданам Украины, прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, для получения помощи в трудоустройстве, опубликованная на сайте комитета по труду и занятости Псковской области.

1. Граждане, находящиеся в пунктах временного размещения (ПВР) в целях содействия в трудоустройстве должны обратиться к специалистам Центра занятости населения (ЦЗН), которые находятся в пунктах временного размещения.

2. Граждане, проживающие в семьях, должны обратиться в Центр занятости населения, находящийся на территории пребывания (адреса и контактные телефоны ЦЗН размещены на сайтах «Работа в России» – www.trudvsem.ru, на сайте Роструда – rostrud.ru через рубрику «горячие линии в сфере труда и занятости»).

Заполнение анкеты для помощи в трудоустройстве

Для получения помощи в трудоустройстве необходимо заполнить заявление-анкету: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства (пребывания), данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, когда и кем выдан), номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии).

Всё о трудовой книжке

Для более точного подбора работы нужно представить трудовую книжку или документ, её заменяющий. Дополнительно для подтверждения опыта работы по профессии (специальности) граждане могут представить трудовые договоры, служебные контракты, договоры гражданско-правового характера, документы, удостоверяющие профессиональную квалификацию гражданина. Граждане, впервые ищущие работу (ранее не работавшие), не имеющие профессии (специальности), представляют документ об образовании.

При этом, как отмечается на сайте «Работа в России», трудовую книжку украинского образца работник предъявляет работодателю с целью подтверждения стажа, сведений о выполняемой работе, квалификации, увольнении, о награждении и других сведений. Принимать на хранение трудовую книжку украинского образца работодатель не обязан.

В случае утраты подтверждающих документов при поступлении на работу, требующую специальных знаний и подготовки, работодатель может заключить трудовые договоры без предъявления документов об образовании или квалификации в случаях:

последующего подтверждения квалификации в соответствии с правилами, установленными работодателем, с учётом мнения профсоюза;

предъявления свидетельства о квалификации по результатам прохождения независимой оценки квалификации в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации».

Что входит в обязанности сотрудника Центра занятости населения

Работники ЦЗН обязаны проинформировать граждан о порядке регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и требованиях к подбору подходящей работы, а также они:

зарегистрируют граждан, нуждающихся в трудоустройстве, для поиска подходящей работы в регистре получателей государственных услуг в сфере занятости населения на основании документов, предъявленных гражданином;

окажут содействие в поиске подходящей работы с учётом сведений о профессии (специальности), должности, вида деятельности, уровня профессиональной подготовки и квалификации, опыта и навыков;

организуют доступ к федеральной базе вакансий «Работа в России» (www.trudvsem.ru);

проконсультируют по оформлению трудоустройства на территории РФ.

Государственные услуги предоставляются бесплатно.

Трудоустройство на выбранные вакансии будет осуществляться после оформления разрешения на работу, получения статуса временного убежища или статуса беженца в территориальном подразделении Управления Федеральной миграционной службы. Подробную информацию можно получить на сайте Федеральной миграционной службы Российской Федерации – fms.gov.ru.

Информационный справочник

Кроме того, в рамках проекта Псковского областного отделения Российского детского фонда «Чужих детей не бывает» был создан информационный справочник с необходимой информацией. Так, в нём содержится информация о вопросах по трудоустройству, сведения о правовых статусах, которые можно получить в РФ, и необходимых для этого документах, контакты и информация о деятельности государственных организаций, служб помощи и благотворительных фондах.

Оформление страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)

Одним из пунктов является информация об оформлении страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС).

Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) – это документ, выдаваемый застрахованному лицу, подтверждающий регистрацию в системе государственного пенсионного страхования РФ. СНИЛС представляет собой зелёную карточку либо выписку с информацией о состоянии индивидуального счёта в бумажном или электронном виде.

СНИЛС необходим для получения медицинских услуг в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС), для записи ребёнка в детский сад, оформления пособий и других государственных услуг. СНИЛС (страховой номер индивидуального счёта) можно узнать через портал «Госуслуги», либо через личный кабинет Социального фонда России (вход также через портал), либо в многофункциональном центре.

Срок действия СНИЛС не ограничен.

Перечень документов для получения СНИЛС:

паспорт гражданина РФ;

свидетельство о рождении – для детей;

паспорт одного из родителей (законного представителя) – для детей;

документ, удостоверяющий личность, с нотариально заверенным переводом на русский язык – для иностранных граждан.

Получение идентификационного номера налогоплательщика (ИНН)

ИНН – идентификационный номер налогоплательщика, который присваивается каждому налогоплательщику на территории РФ. Получение свидетельства о постановке на учёт физического лица в налоговом органе осуществляется при личном посещении налогового органа, в многофункциональном центре либо на сайте налоговой – service.nalog.ru/zpufl/.

Перечень документов для получения свидетельства ИНН:

документ, удостоверяющий личность;

нотариальный перевод документа, удостоверяющего личность, – для иностранных граждан;

документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства (месту пребывания);

заявление по форме 2-2-Учёт;

свидетельство о рождении – для детей до 14 лет;

паспорт одного из родителей (законного представителя) – для детей до 14 лет.

Справочник опубликован в группе «Помощь беженцам и вынужденным переселенцам» в социальной сети «ВКонтакте».