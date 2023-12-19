Пять пожаров ликвидировали в Псковской области за сутки

12:53, 19 декабря 2023, ПАИ

Пять пожаров ликвидировали пожарные за минувшие сутки в Псковской области, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Жилой дом выгорел изнутри по всей площади в деревне Щир Стругокрасненского района. Предположительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки водонагревателя.

Автомобиль Renault Megane 2006 года выпуска сгорел в деревне Богданово Островского района. Предположительной причиной возгорания является короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.

Также огонь повредил в жилом доме в деревне Степерино Порховского района пол. Дом удалось спасти. Предположительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.

Кроме того, нежилой дом сгорел в деревне Морозово Красногородского района. Предположительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки на вводе. Удалось спасти дачный дом и три хозяйственных постройки.

Также в неэксплуатируемом строении в Себеже на втором этаже огонь повредил потолочное перекрытие. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём. Строение спасли.