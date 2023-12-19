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Общество

Новый выпуск онлайн-журнала «PROсемью» расскажет, как помочь ребёнку справиться с разводом родителей

Служба семейного консультирования «Содействие» ПсковГУ анонсировала выход в свет 12-го выпуска ежемесячного онлайн-журнала «PROсемью». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

23 декабря в 11:00 психолог, начальник психологической службы УФСИН по Псковской области Виктория Сымитка расскажет о наследовании внутрисемейных способов отношений, эмоциональном разрыве, реакции на развод родителей и способах помощи ребёнку.

Подписаться на все выпуски онлайн-журнала можно по этой ссылке.

Служба семейного консультирования «Содействие» создана при Псковском государственном университете при поддержке Министерства просвещения РФ в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Основная задача деятельности службы – безвозмездное оказание комплексной психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей.

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