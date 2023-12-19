Псковские педагоги побывали на Всероссийском балу в Москве

16:08, 19 декабря 2023, ПАИ

Представители школ Псковской области побывали на Всероссийском иммерсивном балу, организованном по инициативе министра просвещения РФ Сергея Кравцова. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по образованию.

От Псковской области на бал поехали советник директора по воспитанию школы № 6 в Великих Луках Антон Кондратьев и советник директора по воспитанию школы № 7 Острова Евгений Карсаев. Всего в мероприятии поучаствовали 89 регионов и 178 советников по воспитанию.

«Эта программа сможет продемонстрировать навигаторам детства возможную реализацию формата бала для использования её в своих образовательных учреждениях, ведь одна из задач советника – придавать яркость и насыщенность школьной жизни!» – отметили в региональном комитете по образованию.