Владимир Путин поздравил псковичку с 95-летием

16:58, 19 декабря 2023, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин поздравил псковичку Ольгу Ивашечкину с 95-летием, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской городской Думы.

Ольге Ивашечкиной вручили поздравительную телеграмму от президента РФ Владимира Путина. Кроме того, от имени городских парламентариев юбиляра поздравила депутат Псковской городской Думы Галина Невалённая. Ольге Ивашечкиной пожелали крепкого здоровья, заботы близких и долголетия.