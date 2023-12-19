Заседание комиссии по делам несовершеннолетних состоялось в Себеже

18:40, 19 декабря 2023, ПАИ

Заседание выездной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав правительства Псковской области и семинар «Актуальные вопросы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» состоялись в Себежском специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа сегодня, 19 декабря, сообщает газета «Призыв».

Заседание открыла первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. Она поприветствовала участников мероприятия, подчеркнула важность работы комиссий по делам несовершеннолетних и озвучила проблемы, на которые следует обратить внимание.

На заседании присутствовали представители региональной и муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, УФСИН России, МЧС России, комитета по труду и занятости, комитета молодёжной политики, комитета по образованию Псковской области, а также уполномоченный по правам ребёнка Наталия Соколова.

В ходе встречи были выработаны общие направления работы с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации.