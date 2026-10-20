Школьница из Опочки победила на конкурсе профмастерства в Петербурге

11:46, 20 октября 2026, ПАИ

Ученица Опочецкой специальной (коррекционной) школы-интерната Карина Брюсова заняла первое место в номинации «Мастер малярных работ» на конкурсе профессионального мастерства в Санкт-Петербурге. Мероприятие прошло в рамках XV Петербургского международного газового форума, сообщили ПАИ в министерстве образования Псковской области.



Фото: Министерство образования Псковской области



Фото: Министерство образования Псковской области



Фото: Министерство образования Псковской области



Фото: Министерство образования Псковской области







Ещё один представитель учебного заведения Владислав Волков участвовал в номинации «Мастер штукатурных работ».

Всего в конкурсе приняли участие 30 подростков с ограниченными возможностями здоровья из 15 регионов России. Для юных строителей провели экскурсию, показали работающую технику и объяснили, как устроены логистические цепочки в строительстве.

«Поздравляем ребят с блестящим выступлением! Их успех – это результат огромного труда, таланта и упорства», – отметили в министерстве.