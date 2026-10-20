Школьница из Опочки победила на конкурсе профмастерства в Петербурге
Ученица Опочецкой специальной (коррекционной) школы-интерната Карина Брюсова заняла первое место в номинации «Мастер малярных работ» на конкурсе профессионального мастерства в Санкт-Петербурге. Мероприятие прошло в рамках XV Петербургского международного газового форума, сообщили ПАИ в министерстве образования Псковской области.
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Фото: Министерство образования Псковской области
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Фото: Министерство образования Псковской области
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Фото: Министерство образования Псковской области
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Фото: Министерство образования Псковской области
Ещё один представитель учебного заведения Владислав Волков участвовал в номинации «Мастер штукатурных работ».
Всего в конкурсе приняли участие 30 подростков с ограниченными возможностями здоровья из 15 регионов России. Для юных строителей провели экскурсию, показали работающую технику и объяснили, как устроены логистические цепочки в строительстве.
«Поздравляем ребят с блестящим выступлением! Их успех – это результат огромного труда, таланта и упорства», – отметили в министерстве.
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