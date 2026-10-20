«Ласточка» между Петербургом и Псковом перевезла более 600 тысяч пассажиров

11:51, 20 октября 2026, ПАИ

«Ласточка», курсирующая по маршруту Санкт-Петербург – Псков/Печоры, перевезла более 600 тысяч пассажиров за январь – сентябрь этого года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Ранее сообщалось, что на направлении Псков – Москва с конца октября помимо ежедневного фирменного поезда № 9/10 «Псков» запустят дополнительные вагоны беспересадочного сообщения. Они будут ходить по пятницам из Москвы, по воскресеньям из Пскова, а также во время праздников и летом ежедневно.

Напомним, расписание движения пригородных поездов изменится с 25 октября.