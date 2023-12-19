В Великих Луках продолжают очищать улицы от наледи

20:08, 19 декабря 2023, ПАИ

Работы по очистке дорог и тротуаров от наледи, а также по их посыпке продолжаются в Великих Луках, сообщили ПАИ в городской администрации.



Фото: администрация Великих Лук



Фото: администрация Великих Лук



Фото: администрация Великих Лук



Фото: администрация Великих Лук



Фото: администрация Великих Лук









Подрядчик работает по графику и в соответствии с заявками жителей. Сотрудники организаций и техника работают в круглосуточном режиме.

«Под особым контролем подходы к образовательным учреждениям и социальным объектам. Специалисты УЖКХ также проводят проверки состояния дворов многоквартирных домов и работу управляющих компаний», – говорится в сообщении.