Юные актёры из Бежаницкого района приняли участие в конкурсе «Волшебная маска» в Петербурге

20:56, 19 декабря 2023, ПАИ

Конкурс театральных коллективов «Волшебная маска» прошёл в рамках многожанрового международного фестиваля-конкурса «Волшебная феерия» в Санкт-Петербурге. В нём приняли участие и учащиеся Бежаницкой детской школы искусств Полина Алиева, Лев Васильев и Дарья Ершова (под руководством Надежды Лосевой), сообщает газета «Сельская новь».

В таком престижном конкурсе дети принимали участие впервые, отметили в газете.

Самая юная участница конкурса Дарья Ершова и Лев Васильев стали дипломантами I степени, а Полина Алиева награждена дипломом лауреата II степени.