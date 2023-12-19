КВН на Кубок Деда Мороза прошёл в Пскове

21:38, 19 декабря 2023, ПАИ

КВН на Кубок Деда Мороза прошёл в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.



Фото: администрация Пскова



Фото: администрация Пскова



Фото: администрация Пскова



Фото: администрация Пскова



Фото: администрация Пскова



Фото: администрация Пскова



Фото: администрация Пскова













В фестивале приняли участие 11 команд: «Семья Восьмёркиных» из школы № 8, сборная школы № 10, «Да, это мы!» из школы № 13, сборная ПТЛ, сборная ПГЛ, «ДИОС» из школы № 21, сборная ППК, «Дорожножелезники» из школы № 47, «Бесполезные ископаемые» и «Сборная 33-й школы» (сборные разных школ), а также сборная студентов «Хочу погладить», которая не участвовала в конкурсе.

Самыми весёлыми и находчивыми признана команда «Дорожножелезники» из школы № 47. Второе место заняла школа № 10, третье – ПТЛ.

Организаторами КВН на Кубок Деда Мороза выступили комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова, детский центр «Надежда» и Гремячая юниор-лига КВН Пскова.