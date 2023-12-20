Треть россиян в Новый год намерены загадать повышение зарплаты

09:55, 20 декабря 2023, ПАИ

Россияне рассказали о своих новогодних желаниях, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные маркетплейса услуг YouDo. 34% россиян планируют загадать повышение заработной платы или продвижение в должности, 31% – улучшение материального положения (например, переезд, покупка квартиры, дома или машины), 21% – рождение ребёнка, 11% – выйти замуж или жениться, а еще 3% загадают «чтобы все было хорошо и не стало хуже».

Россияне также рассказали о том, какие блюда хотят видеть на новогоднем столе. Среди любителей оливье 91 % опрошенных выступили против яблок в составе салата, 72 % респондентов не видят смысла праздника без селедки под шубой. Четверть опрошенных заявили, что не будут пить алкоголь под бой курантов, а больше половины будут готовить более трёх салатов.

Спрос на поваров, которые приготовят меню к праздникам, вырос на 47 %, а на Дедов Морозов и Снегурочек, которые поздравят детей, – на 127 %.