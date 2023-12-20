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Общество

Михаил Ведерников рассказал об особенности стенда Псковской области на выставке «Россия»

Губернатор Михаил Ведерников работает сегодня на выставке-форуме «Россия» в рамках Дня Псковской области. Глава региона посетил стенд региона и рассказал о его особенности, сообщает корреспондент ПАИ.

Александр Котов, Михаил Ведерников и Екатерина Ершова. Фото: ПАИ

«Мы хотим представить три основных блока. Первый – это, конечно, наша уникальная история, огромное культурное наследие. Второй – туризм. И третий – чем живет регион сегодня», – рассказал он о работе стенда и программе в День Псковской области, который проходит на вставке «Россия» 20 декабря.

«У нас интересный стенд. Мне рассказали, что к святому князю Александру Невскому, к святой княгине Ольге люди подходят, достают иконочки, крестики – и оставляют. Для нашей области это очень хороший знак. Для всех она бесспорно является святой землёй», – отметил Михаил Ведерников.

Осмотр выставки Михаил Ведерников начал со стендов новых регионов – Запорожской, Херсонской областей, ЛНР и ДНР.

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