Михаил Ведерников рассказал об особенности стенда Псковской области на выставке «Россия»

10:39, 20 декабря 2023, ПАИ

Губернатор Михаил Ведерников работает сегодня на выставке-форуме «Россия» в рамках Дня Псковской области. Глава региона посетил стенд региона и рассказал о его особенности, сообщает корреспондент ПАИ.

«Мы хотим представить три основных блока. Первый – это, конечно, наша уникальная история, огромное культурное наследие. Второй – туризм. И третий – чем живет регион сегодня», – рассказал он о работе стенда и программе в День Псковской области, который проходит на вставке «Россия» 20 декабря.

«У нас интересный стенд. Мне рассказали, что к святому князю Александру Невскому, к святой княгине Ольге люди подходят, достают иконочки, крестики – и оставляют. Для нашей области это очень хороший знак. Для всех она бесспорно является святой землёй», – отметил Михаил Ведерников.

Осмотр выставки Михаил Ведерников начал со стендов новых регионов – Запорожской, Херсонской областей, ЛНР и ДНР.