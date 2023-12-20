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Спорт

Семейный спортивный новогодний праздник пройдёт в Пскове

Семейный спортивный праздник «Дед Мороз в кроссовках» пройдёт на стадионе «Машиностроитель» в Пскове 24 декабря. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил организатор праздника Валерий Семёнов.

Семейный спортивный новогодний праздник пройдёт в Пскове. Фото: стадион «Машиностроитель»

В соревнованиях примут участие около 60 участников. Спортивный праздник предполагает различные конкурсы, состязания, эстафеты со спортивным уклоном.

«У нас будет несколько полос препятствий протяжённостью в 60 метров. Нужно будет преодолеть змейки из конусов, пролезть или перепрыгнуть легкоатлетический барьер, проползти по специальному тоннелю, переносить мячи различных размеров. У нас в марте проходил спортивный праздник «Веснушка». Что-то в таком же стиле будет и здесь. Единственное, что всё это будет в новогодней тематике», – рассказал Валерий Семёнов.

«Также к нам на праздник придут Дед Мороз со Снегурочкой, которые будут общаться с детьми, помогать и подсказывать», – отметил собеседник ПАИ.

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