Стружанин стал победителем первенства Витебской области по лыжным гонкам

16:56, 20 декабря 2023, ПАИ

Спортсмен из Струг Красных Глеб Беляев стал победителем открытых чемпионата и первенства Витебской области по лыжным гонкам. Соревнования прошли в Витебской области в Белоруссии 19 и 20 декабря. Об этом сообщает спортшкола из Струг Красных.

В первый соревновательный день Глеб Беляев завоевал золото гонки классическим стилем на пять километров. На следующий день спортсмен из Псковской области сумел снова стать чемпионом в гонке на пять километров коньковым ходом.

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