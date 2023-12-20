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Поступили первые заявки в номинацию «Экомышление» премии «Народное признание»

Поступили первые заявки в номинацию «Экомышление» Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023». Их на данный момент насчитывается три.

Среди номинантов – Центральная производственная станция по акклиматизации и борьбе с болезнями рыб, расположенная в Пустошкинском районе. Компания занимается восстановлением водных биоресурсов. Это единственная организация на территории Псковской области, специализирующаяся на искусственном воспроизводстве водных биологических ресурсов.

Центральная производственная станция по акклиматизации и борьбе с болезнями рыб, расположенная в Пустошкинском районе, поборется в номинации «Экомышление». Фото здесь и далее: предоставлены авторами заявки

Ещё один претендент на номинацию «Экомышление» – экоярмарка в Пустошке. На мероприятии реализовали свою продукцию фермерские хозяйства, частные хозяева, которые продавали выращенные на экологически чистой территории, без вредных производств, овощи, фрукты и домашние заготовки.

Экоярмарка в Пустошке собрала большое количество предпринимателей и руководителей хозяйств

Третья заявка в номинации – экологическое движение «За чистый лес». Его создал в Стругах Красных активист Алексей Красовский. За небольшой промежуток времени участники акции проделали большую работу: им удалось ликвидировать и вывезти не одну тонну мусора.

Экологическое движение «За чистый лес» создал в Стругах Красных активист Алексей Красовский

Партнёр номинации «Экомышление» – ООО «Псковский завод «Титан-Полимер».

Официальные хештеги премии: #НародноеПризнание, #ПремияПАИ

Премия «Народное признание» проходит в 14-й раз. Ее учредителями являются Псковское агентство информации, средства массовой информации, входящие в государственный холдинг Псковской области.

Победителей назовут в 14-ти номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Экомышление», «Паблик для народа» и «Проект года».

Премия «Народное признание» проходит в несколько этапов. После этапа выдвижения, который завершится 25 декабря, 28 декабря стартует первый этап народного голосования. Церемония вручения запланирована на конец февраля.

О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.
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Поступили первые заявки в номинацию «Экомышление» премии «Народное признание»

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