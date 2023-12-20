Поступили первые заявки в номинацию «Экомышление» премии «Народное признание»

17:50, 20 декабря 2023, ПАИ

Поступили первые заявки в номинацию «Экомышление» Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023». Их на данный момент насчитывается три.

Среди номинантов – Центральная производственная станция по акклиматизации и борьбе с болезнями рыб, расположенная в Пустошкинском районе. Компания занимается восстановлением водных биоресурсов. Это единственная организация на территории Псковской области, специализирующаяся на искусственном воспроизводстве водных биологических ресурсов.

Ещё один претендент на номинацию «Экомышление» – экоярмарка в Пустошке. На мероприятии реализовали свою продукцию фермерские хозяйства, частные хозяева, которые продавали выращенные на экологически чистой территории, без вредных производств, овощи, фрукты и домашние заготовки.

Третья заявка в номинации – экологическое движение «За чистый лес». Его создал в Стругах Красных активист Алексей Красовский. За небольшой промежуток времени участники акции проделали большую работу: им удалось ликвидировать и вывезти не одну тонну мусора.

Партнёр номинации «Экомышление» – ООО «Псковский завод «Титан-Полимер».

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