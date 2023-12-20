Новый ФАП в Усвятах начал принимать пациентов

18:44, 20 декабря 2023, ПАИ

Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в Усвятах начал принимать первых пациентов, сообщает газета «Новая жизнь».

Новый ФАП посетил глава Усвятского района Дмитрий Петров.

«Светлый и комфортный приёмный кабинет с оргтехникой, есть процедурный с возможностью сделать ЭКГ, прививочный, кабинет осмотра женского населения, а также санузел. В медпункте установлены электроотопление, 400-литровая ёмкость с привозной водой. Всё, что необходимо для приёма и доврачебного осмотра населения. В настоящий момент происходит знакомство с участком, составляется картотека, идёт работа с медицинскими картами. Ведём продажу лекарственных средств, которые имеются в наличии, и будем выполнять заявки населения на необходимые лекарства», – сказала фельдшер Светлана Смок, которая приехала работать в Усвятский район из соседнего Невельского.

Один раз в неделю по средам Светлана Смок будет вести приём в Усвятском ФАПе.