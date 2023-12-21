Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Калининградской области начались ходовые испытания сделанного для Пскова речного трамвая

В Калининградской области начались ходовые испытания сделанного для Пскова речного трамвая, сообщается в телеграм-канале Объединенной судостроительной корпорации.

Фото: АО "ОСК"

Судно под названием «Иния» разработано по инициативе руководства Псковской области в рамках программы по организации речных пассажирских перевозок и экскурсионных маршрутов. При разработке проекта максимально использованы отечественные комплектующие и оборудование. «Иния» сможет принять на борт до 54 пассажиров. Предусмотрена и перевозка маломобильных групп населения: отсутствуют пороги, что значительно упрощает использование специальных средств передвижения.

«Иния» поступит в Псковскую область весной 2024 года и будет использоваться для перевозки туристов и пассажиров. Комитетом по туризму уже разработаны водные туристические маршруты, в том числе до Талабских островов, по которым будут осуществляться ежедневные речные прогулки.

«Иния» получила название в честь вида пресноводного речного дельфина, обитающего в Амазонке.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













21 декабря 2023

В Калининградской области начались ходовые испытания сделанного для Пскова речного трамвая
21 декабря 2023

Псковский музей награждён за лучший инфоповод – 2023
21 декабря 2023

22 декабря станет самым коротким днём 2023 года
20 декабря 2023

Победителей конкурса «Лучший по профессии» наградили в Пскове
20 декабря 2023

Сотрудников участковых избирательных комиссий наградили в Себежском районе
20 декабря 2023

Количество поданных заявок на премию «Народное признание» за сутки увеличилось вдвое
20 декабря 2023

Псковичи могут стать слушателями научной конференции «Изборск и его округа»
20 декабря 2023

Публикуем видео с открытия Дня Псковской области на выставке «Россия»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...