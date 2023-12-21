В Калининградской области начались ходовые испытания сделанного для Пскова речного трамвая

09:07, 21 декабря 2023, ПАИ

В Калининградской области начались ходовые испытания сделанного для Пскова речного трамвая, сообщается в телеграм-канале Объединенной судостроительной корпорации.

Судно под названием «Иния» разработано по инициативе руководства Псковской области в рамках программы по организации речных пассажирских перевозок и экскурсионных маршрутов. При разработке проекта максимально использованы отечественные комплектующие и оборудование. «Иния» сможет принять на борт до 54 пассажиров. Предусмотрена и перевозка маломобильных групп населения: отсутствуют пороги, что значительно упрощает использование специальных средств передвижения.

«Иния» поступит в Псковскую область весной 2024 года и будет использоваться для перевозки туристов и пассажиров. Комитетом по туризму уже разработаны водные туристические маршруты, в том числе до Талабских островов, по которым будут осуществляться ежедневные речные прогулки.

«Иния» получила название в честь вида пресноводного речного дельфина, обитающего в Амазонке.