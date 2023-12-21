Процедура трехдневного голосования технологически отработана – эксперт

09:59, 21 декабря 2023, ПАИ

Процедура трехдневного голосования технологически и организационно отработана избирательной системой, подчеркнула член общественного совета при Избирательной комиссии Псковской области, доцент кафедры коммуникационных технологий и связей с общественностью, заместитель декана гуманитарного факультета Санкт-Петербургского государственного экономического университета Елена Чибисова.

«По данным ВЦИОМ, более 70% граждан еще в 2020 году поддержали формат трехдневного голосования. Этот высокий показатель обусловлен не только тревогой за собственное здоровье в период пандемии коронавируса. Процент избирателей, выступающих за возможность выбирать день и время для голосования исходя из собственных планов, не снижается и сейчас, и даже растет. Спросите мнение своих родных, соседей, коллег, и вы убедитесь, что эта статистика верна. И это главный аргумент в поддержку трехдневного голосования, ведь выборы, в первую очередь, организуются для избирателей», – отметила эксперт.

Критика трехдневного голосования, основанная на снижении доверия к результатам таких выборов, несостоятельна, уверена Елена Чибисова. «Закон гарантирует назначение наблюдателей от каждого кандидата, в том числе с правом совещательного голоса. Наблюдатели могут присутствовать все три дня, а также в период досрочного голосования. И утром второго и далее дня могут проверять, не вскрывался ли специальный пакет с индивидуальным номером, который опечатывается в их присутствии по окончании голосования. И пакеты хранятся на избирательных участках в опечатанных сейфах. Убедиться в том, что сейфы и пакеты не вскрывались, могут и сами кандидаты. Так что в этом отношении все прозрачно», – сказала Елена Чибисова.

«Конечно, трехдневный формат работы — это дополнительная нагрузка избиркомам, а также наблюдателям и кандидатам, но на сегодняшний день процедура организационно и технологически уже отработана, что существенно снижает эту нагрузку», – подчеркнула эксперт.

Выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года. Голосование будет трехдневным: 15, 16, 17 марта. Жители Псковской области смогут принять участие в выборах, используя дистанционное электронное голосование.