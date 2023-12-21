В России предложили использовать техническую коноплю как очиститель воздуха

12:16, 21 декабря 2023, ПАИ

Специалисты Уральского федерального (УрФУ) и Уральского государственного аграрного (УрГАУ) университетов предложили использовать техническую коноплю в качестве очистителя воздуха, пишет «Газета.ру» со ссылкой на учёных УрГАУ.

Они установили, что техническая конопля хорошо поглощает углекислый газ. Кроме того, она не содержит наркотических веществ.

Способность конопли поглощать углекислый газ смогли выявить с помощью инфракрасного газоанализатора. Отмечается, что она поглощает углекислый газ из атмосферы лучше, чем хвойные растения или сельскохозяйственные культуры.

Техническая конопля – это однолетнее растение, которое используется в промышленности. Растение, по мнению учёных, можно выращивать на Урале – оно неприхотливое, быстрорастущее и является потенциальным сырьём для множества изделий – более 2,5 тысячи товаров можно сделать из конопли.

В свою очередь конопля может быть основой для создания экологичного древесного угля, которым можно удобрять почву и использовать для выращивания сельскохозяйственных культур, заключили учёные.