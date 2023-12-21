Возросло количество поданных заявок в номинацию «Бизнесмен года» премии «Народное признание»

17:34, 21 декабря 2023, ПАИ

Выросло число заявок, поступивших в номинацию «Бизнесмен года» Первой общественной премии «Народное признание – 2023»: всего на данный момент их насчитывается 12.

Среди номинантов – Алексей Корочкин, основавший в Невельском районе ферму Escargot D’Or («Золотая улитка»). Он ставит перед собой задачу превратить Псковскую область в «русскую Бургундию».

Также в эту номинацию подан инвестор ООО ГК «Мальская долина» Геннадий Орлов. Его инвестпроекты по развитию «Мальской долины» показывают высокую эффективность и получают поддержку государства, говорится в заявке.

Помимо прочего, побороться за звание лучшей в бизнесе попробует генеральный директор компании «Синтез Технолоджи» Екатерина Наговицына. Эта компания производит искусственные алмазы на производстве в ОЭЗ «Моглино».

Кроме того, среди номинантов – руководители компании ROYAL LINEN Алексей и Татьяна Васильевы. Они развивают инфраструктурные проекты, необходимые для развития туриндустрии в Псковской области.

Ещё в одной поступившей заявке числятся основатели первой в России греческой сыроварни. Здесь изготавливают более 20 видов сыров, греческий йогурт, а также традиционный греческий соус дзадзики.

Среди номинантов из Пскова также – основатель пекарни «Панапончик» Евгений Лобан и глава ООО «Энди» Евгений Надобников, который является одним из лидеров рекламного рынка города и региона.

Также в номинацию «Бизнесмен года» подан Юрий Власюк, возглавляющий Великолукский кабельный завод. Сегодня это современное, успешное, динамично развивающееся производство. И ещё в одной заявке числится руководитель «Техносвара» Кирилл Шведов. Это современное российское предприятие, специализирующееся в области разработки и производства электросварочного оборудованная для многих отраслей промышленности.

Тут же числится и Валерий Багнюк, который возглавляет предприятие «М-Конструктор».

Также в номинацию поступила заявка и из Себежского района. Тут отмечается Марина Балбышева – руководитель магазина «Поле чудес».