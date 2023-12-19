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Экономика

Ипотечный портфель в Псковской области достиг 43,5 млрд рублей

В Псковской области ипотечный портфель в октябре в годовом выражении вырос на 25,6% и на 1 ноября 2023 года достиг 43,5 млрд рублей. В регионе сохраняются высокие темпы роста ипотечного жилищного кредитования (ИЖК). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе псковского отделения Банка России.

В сентябре общая задолженность жителей области по ИЖК была больше на 24,1%, чем годом ранее.

При этом в октябре по сравнению с сентябрем снизились общая сумма и количество выданных ипотечных займов – на 27,6% и 19,4% соответственно. Всего в октябре жителям региона было выдано 596 ипотечных жилищных кредитов на сумму 1,8 млрд рублей. Средняя сумма ипотечного кредита в области с начала года уменьшилась на 3,6% и в октябре 2023 года составила около 2,9 млн рублей.

Для обеспечения более сбалансированного роста сегмента ИЖК и улучшения качества кредитования недавно был принят ряд мер. В частности, с 1 октября 2023 года Банк России установил более строгие ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Правительством страны был увеличен первоначальный взнос по ипотечным программам с господдержкой с 15% до 20%. Эти меры наряду с ужесточением денежно-кредитной политики могут привести к некоторому охлаждению рынка ипотеки.

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