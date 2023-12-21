Псковичи получат подарки и бонусы от Tele2 на новогодние праздники

17:34, 21 декабря 2023, ПАИ

Tele2 обновила программу лояльности «Больше» в Псковской области. Клиенты компании получат скидку 30% на заказы в сети «Додо Пицца». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе оператора.

Tele2 продолжает предоставлять клиентам дополнительные возможности в рамках программы лояльности «Больше», которая доступна всем, кто пользуется услугами оператора. Накануне новогодних праздников компания расширила список партнёров и добавила привлекательные предложения.

Клиентам Tele2 при заказах в сети «Додо Пицца» предложат 30% скидку. Пользоваться преимуществом можно каждый день до 21 января 2024 года. Предложение действует при оформлении cамовывоза на сайте или в мобильном приложении сети, а также при заказе в одной из пиццерий Пскова. Для получения бонуса от оператора необходимо зайти в программу лояльности «Больше» через сайт или мобильное приложение «Мой Tele2» и активировать предложение. Полученный промокод из SMS нужно сообщить сотруднику заведения либо ввести в соответствующее поле на сайте при покупке онлайн.

Клиенты Tele2 в Псковской области регулярно получают выгодные предложения от партнёров оператора, скидки и бонусы, а также кешбэк на счёт мобильного телефона. Компания сотрудничает с множеством магазинов, ресторанов, кафе, сервисов доставки еды и образовательных проектов. Познакомиться с условиями участия и подобрать подходящие оферы можно в личном кабинете или в приложении «Мой Tele2».

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