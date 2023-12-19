Российские банки заработали 3,2 триллиона рублей за 11 месяцев

20:41, 21 декабря 2023, ПАИ

Чистая прибыль российских банков с начала 2023 года составила 3,2 триллиона рублей, следует из материалов на сайте Центрального Банка РФ.

За ноябрь чистая прибыль выросла на 5 % и составила 268 миллиардов рублей.

«Чистая прибыль в ноябре составила 268 миллиардов рублей (доходность на капитал около 23 процентов в годовом выражении), что в целом соответствует результату октября (256 миллиардов рублей)», – сказано в сообщении. С начала года сектор уже заработал 3,2 триллиона рублей.

Основная прибыль до резервов сохранилась на уровне октября – около 387 миллиардов рублей, а резервы выросли до 145 миллиардов рублей с 113 миллиардов рублей в октябре.

Регулятор объяснил это разовыми факторами: банки досоздали резервы по прочим активам, при этом сильно сократили расходы на резервы по кредитам (до 60 миллиардов рублей по сравнению с 100 миллиардами рублей в октябре) из-за частичного восстановления резервов по крупной проблемной задолженности в результате реструктуризации.

Ранее сообщалось, что ЦБ поднял ключевую ставку по кредитам до 16 % годовых.

Напомним, Банк России начал повышать ставку в июле 2023 года в ответ на ускорение инфляции. Менее чем за пять месяцев ставка выросла вдвое – с 7,5 до 15 %.

Ключевая ставка – минимальная процентная ставка, по которой Центробанк предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой он готов принимать средства на депозиты.