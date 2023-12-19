Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Российские банки заработали 3,2 триллиона рублей за 11 месяцев

Чистая прибыль российских банков с начала 2023 года составила 3,2 триллиона рублей, следует из материалов на сайте Центрального Банка РФ.

За ноябрь чистая прибыль выросла на 5 % и составила 268 миллиардов рублей.

«Чистая прибыль в ноябре составила 268 миллиардов рублей (доходность на капитал около 23 процентов в годовом выражении), что в целом соответствует результату октября (256 миллиардов рублей)», – сказано в сообщении. С начала года сектор уже заработал 3,2 триллиона рублей.

Основная прибыль до резервов сохранилась на уровне октября – около 387 миллиардов рублей, а резервы выросли до 145 миллиардов рублей с 113 миллиардов рублей в октябре.

Регулятор объяснил это разовыми факторами: банки досоздали резервы по прочим активам, при этом сильно сократили расходы на резервы по кредитам (до 60 миллиардов рублей по сравнению с 100 миллиардами рублей в октябре) из-за частичного восстановления резервов по крупной проблемной задолженности в результате реструктуризации.

Ранее сообщалось, что ЦБ поднял ключевую ставку по кредитам до 16 % годовых.

Напомним, Банк России начал повышать ставку в июле 2023 года в ответ на ускорение инфляции. Менее чем за пять месяцев ставка выросла вдвое – с 7,5 до 15 %.

Ключевая ставка – минимальная процентная ставка, по которой Центробанк предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой он готов принимать средства на депозиты.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













19 декабря 2023

Первая партия яиц из Азербайджана поступила в Россию
19 декабря 2023

ОЭЗ «Моглино» занимает пятую строчку в рейтинге инвестиционной привлекательности в 2023 году
17 декабря 2023

Цены на яйца в России начнут снижаться после Нового года
15 декабря 2023

Ежегодная конференция «Вектор предпринимательства» завершилась в Пскове
15 декабря 2023

ЦБ повысил ключевую ставку до 16%
15 декабря 2023

Горводоканал Пскова приглашает на работу специалистов
14 декабря 2023

Производство красной икры в России достигло рекорда с 2010 года
14 декабря 2023

С пенсионеров не будут брать комиссию при оплате услуг ЖКХ

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...