Путин прервал заседание ради 13-летней девочки

22:20, 21 декабря 2023, ПАИ

Президент России Владимир Путин прервал заседание совета по нацпроектам, чтобы пообщаться с девочкой, чью мечту он исполнил в рамках акции «Ёлка желаний», сообщает РБК.

Глава государства отметил, что «мы занимаемся очень важным делом, но есть не менее важные дела». Он напомнил, что исполнил мечту 13-летней Ксении Мазневой из Санкт-Петербурга, которая хотела попробовать себя в роли ведущей новостей. Путин заявил, что ему необходимо ненадолго прервать заседание, чтобы созвониться с девочкой.

«Мазнева Ксения из Петербурга мечтала попробовать себя в роли ведущей новостей. Я должен отлучиться на несколько минут и уточнить, как идут дела. Поскольку вы все находитесь в своих рабочих кабинетах, вы успеете или ручки помыть, или выпить чашечку кофе. Я прошу прощения и благодарю за понимание», — заявил президент.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в акции «Ёлка желаний» и пообещал исполнить новогодние желания детей из Крыма и Ростова-на-Дону. Кроме того, Михаил Ведерников отметил, что на региональной «Ёлке желаний» он исполнит мечты нескольких ребят из Псковской области.