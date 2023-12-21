Около 500 детей побывали на новогодних мероприятиях Псковского отделения Детского фонда

22:42, 21 декабря 2023, ПАИ

Около 500 детей приняли участие в новогодних мероприятиях Псковского отделения Российского детского фонда. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Детского фонда.

20 декабря в Городском культурном центре города Пскова состоялась главная новогодняя ёлка Детского фонда. На праздничное мероприятие были приглашены дети из малообеспеченных семей, семей вынужденных переселенцев, дети с инвалидностью и ОВЗ. Для детей подготовили театрализованное представление и интерактивную программу «Замышляем Новый год» артистов ГКЦ.

21 декабря в Псков на большую новогоднюю развлекательную программу приехало 100 воспитанников интернатных учреждений Опочецкого, Красногородского, Порховского, Островского, Печорского районов и Пскова. Праздничная программа началась с посещения кинотеатра. После ребята отправились в аквапарк и на праздничный обед.