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Спортзал для занятий физкультурой студентов специальных медицинских групп открыли в ПсковГУ

Спортзал для занятий физкультурой студентов специальных медицинских групп открыли в ПсковГУ. Как рассказал ПАИ директор центра физической культуры, студенческого спорта и здоровьесбережения, руководитель проекта Артём Момент, подобного спортивного зала, в котором могут заниматься студенты с нарушением здоровья, до этого момента в университете не было.

Спортзал для занятий физкультурой студентов специальных медицинских групп открыли в ПсковГУ. Фото: пресс-служба ПсковГУ

Помещение зала, который находится в учебном корпусе на улице Льва Толстого, 6, капитально отремонтировали. Приведены в порядок пол, стены, потолок, заменено освещение.

В отремонтированном зале поставили специальные тренажёры, которые, учитывая физические особенности студентов, делают занятия более эффективными и безопасными.

Специальный спортивный зал для студентов появился благодаря тому, что ПсковГУ прошёл конкурсный отбор проектов Министерства науки и высшего образования РФ по направлению «Лучшая организация физкультурно-спортивной работы среди образовательных организаций высшего образования». Цель проекта – формирование единой системы организации и управления физической культурой и студенческим спортом на основе концепции здоровьесбережения как образа корпоративной культуры сетевого университета.

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