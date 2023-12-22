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Происшествия

Пскович подобрал пакет с наркотиками и получил штраф

Житель Пскова осуждён за совершение незаконного приобретения и хранения без цели сбыта психотропного вещества в значительном размере. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской транспортной прокуратуры.

В суде установили, что в августе, находясь на участке, расположенном на территории Псковского района, мужчина на земле нашёл застёгивающийся пакет с находящимся внутри психотропным веществом.

Сотрудники Псковского линейного отдела МВД России на транспорте задержали мужчину. При досмотре у него изъяли психотропное вещество – амфетамин массой 0,92 грамма, что является значительным размером.

Суд с учётом данных личности подсудимого и обстоятельств совершения им преступления признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.

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