Новогодние подарки от облсовпрофа получили воспитанники детских домов в Печорах и Острове

16:38, 22 декабря 2023, ПАИ

Выездную акцию «Подари ребёнку праздник» провели в детских домах в Печорах и Острове 20 и 21 декабря Псковский областной совет профсоюзов совместно с Молодёжным советом. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

После объявления акции были собраны сладкие подарки, игрушки, книги, которые предоставили областные профсоюзные организации, учреждения Псковского областного совета профсоюзов.

«Это совместная работа на благо детского чуда. Все подарки были переданы воспитанникам детских домов», – поблагодарила коллег, принявших участие в акции, председатель Молодёжного совета Светлана Артемьева. Также она отметила, что члены Молодёжного совета провели для детей новогодний интерактив и развлекательную программу.

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