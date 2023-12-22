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Общество

Новогодние подарки от облсовпрофа получили воспитанники детских домов в Печорах и Острове

Выездную акцию «Подари ребёнку праздник» провели в детских домах в Печорах и Острове 20 и 21 декабря Псковский областной совет профсоюзов совместно с Молодёжным советом. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Новогодние подарки от облсовпрофа получили воспитанники детских домов в Печорах и Острове. Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

После объявления акции были собраны сладкие подарки, игрушки, книги, которые предоставили областные профсоюзные организации, учреждения Псковского областного совета профсоюзов.

«Это совместная работа на благо детского чуда. Все подарки были переданы воспитанникам детских домов», – поблагодарила коллег, принявших участие в акции, председатель Молодёжного совета Светлана Артемьева. Также она отметила, что члены Молодёжного совета провели для детей новогодний интерактив и развлекательную программу.

Отметим, что Псков живёт ожиданием новогодних праздников. Зимний город и псковичей смотрите в фоторепортаже ПАИ здесь.

Ранее сообщалось, что набор продуктов для салата оливье подешевел в Псковской области. С индексом оливье можно ознакомиться здесь.

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