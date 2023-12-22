Противоаварийные работы проводят на церкви Живоначальной Троицы в Мелётово

17:55, 22 декабря 2023, ПАИ

Противоаварийные работы стартовали на церкви Живоначальной Троицы в Мелётово, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Специалисты спиливают деревья и ветки. Также они укрепили грунт, подсыпав его каменно-гравийной смесью, чтобы на территории смогла работать крупная техника.

Планируется демонтировать аварийные главы на Троицкой церкви и провести необходимые консервационные работы. Это позволит обезопасить масштабное обследование церкви для подготовки проектно-сметной документации на реставрацию.

Заказчиком работ выступает АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)». Финансирование осуществляет Министерство культуры России.

Отметим, церковь Живоначальной Троицы построена рядом с Успенским храмом в 1914 году. Она возведена из кирпича с элементами модерна. Четверик венчает декоративное пятиглавие.