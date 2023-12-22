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Общество

Летние лагеря в Псковской области отремонтировали на 22 млн рублей

Подготовку к оздоровительной кампании 2024 года обсудили на совещании в правительстве Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства.

Фото: pskov.ru

Руководитель регионального Центра детского отдыха и оздоровления Татьяна Богданова доложила, что подготовка детских оздоровительных лагерей к 2024 году ведется с сентября. В девяти лагерях уже выполнены работы по замене кровли, окон и дверей в корпусах, прошел косметический ремонт. На некоторых объектах выполнены работы на системах водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, также отремонтированы три пищеблока и три медицинских кабинета. В общей сложности на обновление оздоровительных лагерей направлено более 22 млн рублей. Проведены работы и по усилению противопожарной и антитеррористической безопасности.

Почти 2 млн рублей выделено на обновление материально-технической базы: закуплены инвентарь, мебель, посуда, посудомойки, водонагреватели, электроплиты и другая техника.

«Работы будут продолжаться. Сейчас ведется подготовка проектно-сметной документации по мероприятиям на первую половину 2024 года. Речь идет о развитии систем видеонаблюдения, пожарной сигнализации, ремонтных работах и других направлениях», — отметила Татьяна Богданова.

Участники встречи обсудили вопросы организационно-методической работы в преддверии летнего периода, в том числе выделение квот для льготных категорий граждан, организацию работы воспитателей и персонала, а также медицинское сопровождение работы оздоровительных лагерей.

«Все необходимые мероприятия проведены и запланированы. — заметила Вера Емельянова. — Вместе с тем комитету по образованию нужно усилить работу с профильным федеральным Министерством по вопросу модернизации оздоровительных лагерей Псковской области. Необходимо приводить наши лагеря к современным требованиям».

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