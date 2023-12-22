Учить, учиться и творить: в Пскове наградили творческих педагогов и школьников

20:14, 22 декабря 2023, ПАИ

Псковская область славится талантливыми детьми и учителями. Ни раз они становились победителями мероприятий всероссийского и международного масштаба. При этом свои первые шаги многие делают, участвуя в региональных конкурсах. Один из таких – «Мозаика культур».

Сохранение единства

Областной конкурс методических разработок педагогов, ученических исследовательских и творческих работ «Мозаика культур» проводится в регионе на протяжении нескольких десятков лет. «Его цель – выявить творческий потенциал педагогов и стимулировать к творчеству школьников. Конкурс способствует сохранению единства и многообразия культур Псковского региона и страны в целом», – отметила доцент центра гражданского образования и культурологии ПОИПКРО Ольга Вишнева, член жюри конкурса.

Проводится он по трём номинациям: «Лучшая методическая разработка» (урок или внеклассное мероприятие), «Лучшая исследовательская работа» и «Лучший рисунок». В этом году на конкурс поступило более 50 работ. Темы самые разнообразные: единение народов, богатство культурного наследия региона, народные промыслы.

Участвовали педагоги и ученики из всех районов Псковской области, но самыми активными оказались участники из Пскова, Великих Лук, Невельского, Опочецкого и Пустошкинского районов.

Работы оценивались по нескольким критериям, среди них – соответствие содержания завяленной теме, актуальность и оригинальность постановки проблемы, самостоятельный подход к её решению.

В преддверии Нового года на площадке Центра непрерывного повышения профессионального мастерства Псковского областного института повышения квалификации работников образования (ПОИПКРО) состоялось награждение победителей.

Поздравление начали с педагогов. «Именно ваш труд, вклад и отношение к таким конкурсам, вовлечение в них обучающихся – действительно значимая позиция, которая позволяет формировать единое образовательное и воспитательное пространство на федеральном и региональном уровне», – отметила врио ректора Псковского областного института повышения квалификации работников образования Екатерина Гончарова.

Увидеть важное

Первое место в номинации «Лучшая методическая разработка» заняла Елена Супрунова. Второе место – у педагога Елены Дурниковой, а третье – у Ирины Ивановой.

Елена Дурникова – учитель истории и обществознания. Много лет она работает в псковской вечерней школе. Она рассказала о том, как возникла идея проведения классного часа. «На тот момент я была классным руководителем у 8-го класса. У меня в классе был узбек, таджик, мусульманин, православный и атеист, и они не понимали, как друг с другом взаимодействовать», – отметила она.

Так родилась идея проведения классного часа, в ходе которого учитель попыталась объяснить своим ученикам, какие религии существуют на территории страны, а какие конкретно в Псковской области, почему их важно знать и уважать.

«Общаясь с ребятами, мы делали акцент, что Россия большая, что в ней много и национальностей, и религий, и если мы не будем друг друга понимать, то не сможем вместе жить», – заметила Елена Дурникова и добавила, что разработка «зашла» её ученикам и она решила ею поделиться.

В номинации «Лучшая исследовательская работа» победила псковская десятиклассница Кристина Стельмашенок. На конкурс она представила работу «Деревянное кружево». Пока её писала, объехала все 24 района Псковской области, собирая информацию про деревянные наличники. Говорит, что интерес к такому виду народного творчества появился ещё в детстве. «У моей бабушки дом с деревянными наличниками, они мне всегда нравились, очень уж красивые. Когда я была маленькая, увидела, что соседи со своего дома эти наличники сняли, меня это как-то взволновало, я увлеклась этой темой. Это творчество скоро может пропасть, поэтому я решила увековечить его хотя бы в своём исследовании», – рассказала Кристина Стельмашенок.

Её работа поразила членов жюри. «Она произвела на нас неизгладимое впечатление. Было приятно окунуться в атмосферу древнерусских традиций и зодчества. Хочется надеется, что мы будем более внимательны к тому, что нас окружает», – отметила в ходе награждения Ольга Вишнева.

Второе место в этой номинации занял Данила Шураев, а третье – Мирослава Маргес.

В номинации «Лучший рисунок» первую премию получила Елена Аристова. По словам Ольги Вишневой, работа Елены Аристовой была единственной, которая не вызвала разногласий у членов жюри, и первое место ей присудили единогласно.

Второй в этой номинации стала София Альмякова, а третьей – Алиса Яворская. Алиса Яворская – одна из самых юных участниц конкурса, её работа отражала детское видение того, что проходит в мире и на планете Земля. Рисунок выполнен в виде пазла, где каждый кусочек является частью целого.

«Все работы были выполнены на высоком исследовательском уровне, а тематика их была многообразна. Каждый участник старался выделить что-то особенное, чтобы продемонстрировать и религиозный, и поликультурный состав нашего региона, и идею дружбы и единения наших народов», – сказала Ольга Вишнева.

Выйти из зоны комфорта

По завершении награждения перед гостями выступила Елена Дурникова. Она рассказала, основываясь на собственном опыте, как подобные конкурсы помогают развиваться.

Свой путь Елена Дурникова начала в шестом классе, приняв участие в научно-практической конференции. За эти годы прошла большой путь, продолжая участвовать в разного рода конкурсах, семинарах и конференциях. После окончания университета пришла работать в вечернюю школу. Признаётся, что учатся в ней не самые простые ребята. «Они уже получили негативный опыт обучения в образовательном учреждении. Для них важно перед глазами иметь успешный пример учителя, тогда им хочется и самим что-то делать», – сказала она.

Ученики Елены Дурниковой всегда интересовались, в каких конкурсах она участвует, на каких конференциях и с чем выступает. «Им было интересно. И что самое замечательное – со временем они стали приходить ко мне со своими идеями, и постепенно дошли до участия в конференциях», – рассказала она.

Сегодня, говорит учитель, возможностей у детей и педагогов стало намного больше, выбор путей огромен. Ребёнок может каждый год пробовать любое новое направление. И тут задача учителя просто направлять, помогать и поддерживать.

Конкурсы – это выход из зоны комфорта, создание образовательной среды, расширение кругозора, открытие нового. «На конкурсе мы многое понимаем о себе: что мы умеем, что получается, а чему ещё надо поучиться», – убеждена педагог.

Одна беда – у многих школьников очень низкая мотивация. Как с этим бороться пока не совсем ясно. «С ней очень сложно. Если раньше школьникам нравился процесс, то теперь все хотят получить готовый результат. А ещё педагог должен уметь противостоять тиктокерам и блогерам, которые захватывают внимание наших учеников. Это самый настоящий вызов, но я надеюсь, что наше сообщество с ним разберётся и справится», – отметила Елена Дурникова.

В заключение Екатерина Гончарова выразила надежду, что вовлеченных в конкурс «Мозаика культур» с каждым годом будет становиться всё больше. «В следующем году мы вас всех приглашаем и для участия в конкурсе, и для предложений по тем форматам, которые сделают этот конкурс намного лучше, интереснее и значимее», – отметила она.