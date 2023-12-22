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Культура

Музыканты из Шотландии и Никарагуа исполнили «Катюшу» в Пушкинских Горах

Концерт в рамках Международного фестиваля солидарности с Россией деятелей культуры «Единством сильны» прошёл в научно-культурном центре Пушкинского заповедника, сообщается в газете «Пушкинский край».

Перед зрителями выступили зарубежные исполнители из Никарагуа и Шотландии, которые в конце фестиваля исполнили песню «Катюша» на русском языке.

Напомним, что проект фестиваля выиграл конкурс Президентского фонда культурных инициатив. Мероприятия в рамках проекта уже прошли в Великих Луках, а завтра, 23 декабря, концерт состоится в Пскове.

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