Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 150 заявок поступило на премию «Народное признание»

По традиции Псковское агентство информации публикует список тех, кто подал заявку на Первую общественную премию «Народное признание – 2023». Первую часть можно прочитать здесь, а вторую – здесь. Всего организаторам поступило уже более 150 заявок.

Более 150 заявок поступило на премию «Народное признание». Фото: Андрей Кокшаров

«Открытие»

Всего в номинации «Открытие» на данный момент насчитывается шесть заявок. Среди номинантов – семейное кафе «Соль», которое открылось в 2023 году в Борисовичах. В меню кафе блюда в стиле comford food. Здесь можно найти самую разнообразную еду, от хрустящих ремесленных тостов до итальянских паст и пицц, говорится в заявке.

Всего в номинации «Открытие» на данный момент насчитывается шесть заявок. Фото здесь и далее: скриншот с сайта премии

Ещё один номинант в этом списке – компания «Карп Инвест» из Опочецкого района. Цикл разведения рыбы в прудах деревни Сосновка Опочецкого района заново восстановлен в 2023 году.

Также поступила заявка и из Великолукского района. Здесь номинировано инновационное предприятие по производству полимерных пластикатов и компаундов «Эко Компаунд Групп». В заявке отмечается, что эта компания является одним из крупнейших производителей кабельных компаундов на территории России.

К тому же за звание «Открытие» попробует побороться индивидуальный предприниматель Виктор Михельсов из Невельского района, который производит и ремонтирует световое оборудование.

Ещё одна поступившая заявка – из Палкино. Тут номинирована студия эстетики лица и тела, которую открыла Алина Кузьмина.

Помимо того, номинирована на премию и сидродельня «Заповедник», которая работает в Пушкиногорском районе. В 2023 году «Заповедник» громко заявил о себе в рамках фестиваля «Виноград» в Пскове, говорится в заявке.

«Наша марка»

В номинации «Наша марка» насчитывается три новые заявки. Среди них – бренд крафтовой мужской косметики IRON BARBER из Пскова со своей новой линейкой White Cosmetics.

В номинации «Наша марка» насчитывается три новые заявки

Кроме того, среди номинантов – кондитерский дом «Себежанка». Это единственный создатель пряника, который идёт с буклетом Пскова, Великих Лук, Опочки, Острова, Печор, Пушкинских Гор, Себежа, отмечается в заявке.

Также среди заявок – «Сады на Кудебе». Здесь есть собственное производство и продажа фермерских продуктов.

«Сервис»

Выросло и число поданных заявок в номинации «Сервис». В частности, за звание лучшего попробует побороться мужская парикмахерская в центре Пскова FRISEUR Barbershop. Тут сочетается бунтарский дух новой школы стрижек, а также сдержанность и утончённость классической школы, говорится в заявке.

Выросло число поданных заявок в номинации «Сервис»

Кроме того, среди номинантов – ресторан «Деловой». С открытия в 2023 году это место посетило более 4,5 тысячи гостей.

Также за звание лучшего попробует посостязаться загородный клуб «Оленья Гора». Как отмечается в заявке, здесь можно почувствовать себя максимально раскрепощённо, поскольку клуб находится в очень живописном районе, который поразит своими красотами, чистейшим воздухом и неповторимыми пейзажами.

Помимо того, поступила заявка на участие в премии ресторанно-гостиничныго комплекса «Подворье». По словам заявителей, это прекрасная база для организации мероприятий любого размаха.

И последний номинант в «Сервисе» на сегодняшний день – это ресторан «СтроановЪ». По итогам 2022 года заведение получило отметку «Яндекса» «Хорошее место» за большое количество положительных отзывов.

«Бизнесмен года»

Основательно выросло число заявок в номинации «Бизнесмен года»: сейчас их насчитывается более 10.

Основательно выросло число заявок в номинации «Бизнесмен года»: сейчас их насчитывается более 10

Среди номинантов – Алексей Корочкин, основавший в Невельском районе ферму Escargot D’Or («Золотая улитка»). Он ставит перед собой задачу превратить Псковскую область в «русскую Бургундию».

Также в этой номинации участвует инвестор ООО ГК «Мальская долина» Геннадий Орлов. Его инвестпроекты развития Мальской долины показывают высокую эффективность и получают поддержку государства, говорится в заявке.

Помимо прочего, побороться за звание лучшей в бизнесе попробует генеральный директор компании «Синтез Технолоджи» Екатерина Наговицына. Эта компания производит искусственные алмазы в ОЭЗ «Моглино».

Кроме того, среди номинантов – руководители компании ROYAL LINEN Алексей и Татьяна Васильевы. Они развивают инфраструктурные проекты, необходимые для развития туриндустрии в Псковской области.

Ещё в одной поступившей заявке числятся основатели первой в России греческой сыроварни. Здесь изготавливают более 20 видов сыров, греческий йогурт, а также традиционный греческий соус дзадзики.

Среди номинантов из Пскова также основатель пекарни «ПанаПончик» Евгений Лобан и глава ООО «Энди» Евгений Надобников, который является одним из лидеров рекламного рынка города и региона. Также в номинацию поступила заявка и из Себежского района, в ней отмечена Марина Балбышева, руководитель магазина «Поле чудес».

«Рекорд»

Увеличилось число заявок в номинации «Рекорд». Среди новых номинантов – спортсмены, тренеры и организации.

Увеличилось число заявок в номинации «Рекорд»

Так, в номинации выдвинута Псковская региональная спортивная общественная организация «ПРО СПОРТ». Благодаря ее работе в регионе не только проводятся спортивные мероприятия, но и привлекаются новые виды спорта.

Кроме того, среди новых номинантов – педагог Центра дополнительного образования Локнянского района Игорь Мунт и педагог дополнительного образования детского оздоровительно-образовательного центра Константин Кретов, который активно развивает в Опочке самбо. Сюда же включён и тренер по спортивному ориентированию из Себежа Виталий Матвеев.

Среди всех номинантов также есть и победительница III Всероссийского фестиваля чемпионов комплекса «Готов к труду и обороне» Ангелина Виткина, и спортсменка из Великолукского района Алиса Линкевич.

«Талант»

Более десяти заявок поступило за сутки в номинацию «Талант». Среди номинантов – коллективы, основатели объединений и артисты.

Из Усвятского района номинирован фольклорный коллектив «Ларец». Кроме того, на эту же номинацию выдвинута вокалистка Анна Яковлева. Она победительница всероссийских и международных конкурсов вокального искусства, говорится в заявке.

Более десяти заявок поступило за сутки в номинацию «Талант»

Из Дедовичского района на премию номинирован Василий Невзоров. На протяжении уже почти семи лет он пишет стихи на различные темы.

Кроме того, в заявках числится и Эльмира Ярудова, которая начала писать наивные иконы. Сегодня у неё за плечами несколько выставок, а иконы, написанные Эльмирой, находятся в частных коллекциях, отмечается в заявке.

Ещё одна заявка поступила из Стругокрасненского района. Жители номинировали на премию вокальный образцово-художественный коллектив M&M’s. В этом году коллектив отметил своё 20-летие.

Также поступила заявка и из Великих Лук. Среди номинантов – Ольга Мурашева за организацию неоднократных новогодних выставок. Её коллекция ёлочных игрушек, украшений, Дедов Морозов и Снегурочек состоит из трёх тысяч экземпляров.

Также за звание лучшего таланта попробует побороться хореографический ансамбль «Ветер перемен» из Псковского района. Здесь под руководством педагога-хореографа Марины Третьяковой занимается более 80 детей и подростков.

Кроме прочего, среди номинантов – бессменный руководитель народного самодеятельного коллектива «Хор русской песни» из Опочецкого района Маргарита Сазончикова и Анастасия Прокофьева, студентка четвёртого курса Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

Завершает этот список народный самодеятельный ансамбль «Нет проблем», который действует на базе Локнянского культурно-досугового центра.

«Призвание»

Абсолютную победу по количеству заявок продолжает одерживать номинация «Призвание»: их насчитывается на данный момент 34.

Абсолютную победу по количеству заявок продолжает одерживать номинация «Призвание»: их насчитывается на данный момент 34

Среди номинантов – режиссёр детских спектаклей в Псковском театре драмы Александра Ловянникова. Театральные постановки для малышей, которые она ставит, пользуются большим спросом: желающих посетить их всегда больше, чем билетов, говорится в заявке.

Здесь же числится и участковый врач-педиатр из Пыталовского района Ада Петрова. Она с 1977 года по настоящее время работает в детской консультации Пыталовского филиала Островской межрайонной больницы участковым врачом-педиатром.

В этом же списке мастер спорта по биатлону и спортивному ориентированию, организатор массовых спортивных мероприятий в Пскове Александр Кузьмин.

Кроме того, на премию номинирована врач-терапевт и нутрициолог Вайда Пашкявичюте. Находясь в декретном отпуске, она повысила квалификацию и стала помогать людям с лишним весом и проблемами ЖКТ.

Есть в этом списке и другие представители медицины. Так, из Себежского района номинирована Инна Луппо – акушер, врач УЗИ, гинеколог. Её стаж работы врачом составляет 30 лет. А из Великолукского района подана заявка на участие в премии старшей медицинской сестры Великолукской межрайонной больницы Ираиды Беловой.

Тут же числится и преподаватель из Великих Лук, почётный работник России Татьяна Рассолова, и преподаватель истории и обществознания в школе Плюсского района Сергей Букавин.

Кроме того, среди номинантов – директор Гдовской библиотеки Мария Никитенко.

«Событие»

За звание лучшего события года попробует посоревноваться фестиваль «Соловьиная ночь», который является традиционным летним праздником и знаковым событием в Пскове, а также Международный открытый кубок Псковской области по зимнему плаванию «Морозный вызов – 2023».

Кроме прочего, среди заявок числится и седьмой открытый районный фестиваль «Родники народные», который прошёл 27 января в культурно-досуговом центре Локни, и Первый городской туристический форум в Великих Луках.

#НародноеПризнание #ПремияПАИ

Премия «Народное признание» проходит в 14-й раз. Ее учредителями являются Псковское агентство информации, средства массовой информации, входящие в государственный холдинг Псковской области.

Победителей назовут в 14-ти номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Экомышление», «Паблик для народа» и «Проект года».

Премия «Народное признание» проходит в несколько этапов. После этапа выдвижения, который завершится 25 декабря, 28 декабря стартует первый этап народного голосования. Церемония вручения запланирована на конец февраля.

О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













23 декабря 2023

Более 150 заявок поступило на премию «Народное признание»
22 декабря 2023

«Истоки» заняли третье место в номинации «Форум года»
22 декабря 2023

В Новосокольниках открыли главную районную ёлку
22 декабря 2023

Сотрудники Псковского УФСИН передали новогодние подарки подопечным Детского фонда
22 декабря 2023

Псковские спасатели взяли первое место в турнире по шахматам
22 декабря 2023

О лечении рака и новых препаратах поговорили на «Серебряном дожде». Главное
22 декабря 2023

Дмитрий Быстров: Все жалобы на плохую уборку снега находятся на контроле
22 декабря 2023

Противоаварийные работы проводят на церкви Живоначальной Троицы в Мелётово

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...