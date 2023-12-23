Более 150 заявок поступило на премию «Народное признание»

00:19, 23 декабря 2023, ПАИ

По традиции Псковское агентство информации публикует список тех, кто подал заявку на Первую общественную премию «Народное признание – 2023». Первую часть можно прочитать здесь, а вторую – здесь. Всего организаторам поступило уже более 150 заявок.

«Открытие»

Всего в номинации «Открытие» на данный момент насчитывается шесть заявок. Среди номинантов – семейное кафе «Соль», которое открылось в 2023 году в Борисовичах. В меню кафе блюда в стиле comford food. Здесь можно найти самую разнообразную еду, от хрустящих ремесленных тостов до итальянских паст и пицц, говорится в заявке.

Ещё один номинант в этом списке – компания «Карп Инвест» из Опочецкого района. Цикл разведения рыбы в прудах деревни Сосновка Опочецкого района заново восстановлен в 2023 году.

Также поступила заявка и из Великолукского района. Здесь номинировано инновационное предприятие по производству полимерных пластикатов и компаундов «Эко Компаунд Групп». В заявке отмечается, что эта компания является одним из крупнейших производителей кабельных компаундов на территории России.

К тому же за звание «Открытие» попробует побороться индивидуальный предприниматель Виктор Михельсов из Невельского района, который производит и ремонтирует световое оборудование.

Ещё одна поступившая заявка – из Палкино. Тут номинирована студия эстетики лица и тела, которую открыла Алина Кузьмина.

Помимо того, номинирована на премию и сидродельня «Заповедник», которая работает в Пушкиногорском районе. В 2023 году «Заповедник» громко заявил о себе в рамках фестиваля «Виноград» в Пскове, говорится в заявке.

«Наша марка»

В номинации «Наша марка» насчитывается три новые заявки. Среди них – бренд крафтовой мужской косметики IRON BARBER из Пскова со своей новой линейкой White Cosmetics.

Кроме того, среди номинантов – кондитерский дом «Себежанка». Это единственный создатель пряника, который идёт с буклетом Пскова, Великих Лук, Опочки, Острова, Печор, Пушкинских Гор, Себежа, отмечается в заявке.

Также среди заявок – «Сады на Кудебе». Здесь есть собственное производство и продажа фермерских продуктов.

«Сервис»

Выросло и число поданных заявок в номинации «Сервис». В частности, за звание лучшего попробует побороться мужская парикмахерская в центре Пскова FRISEUR Barbershop. Тут сочетается бунтарский дух новой школы стрижек, а также сдержанность и утончённость классической школы, говорится в заявке.

Кроме того, среди номинантов – ресторан «Деловой». С открытия в 2023 году это место посетило более 4,5 тысячи гостей.

Также за звание лучшего попробует посостязаться загородный клуб «Оленья Гора». Как отмечается в заявке, здесь можно почувствовать себя максимально раскрепощённо, поскольку клуб находится в очень живописном районе, который поразит своими красотами, чистейшим воздухом и неповторимыми пейзажами.

Помимо того, поступила заявка на участие в премии ресторанно-гостиничныго комплекса «Подворье». По словам заявителей, это прекрасная база для организации мероприятий любого размаха.

И последний номинант в «Сервисе» на сегодняшний день – это ресторан «СтроановЪ». По итогам 2022 года заведение получило отметку «Яндекса» «Хорошее место» за большое количество положительных отзывов.

«Бизнесмен года»

Основательно выросло число заявок в номинации «Бизнесмен года»: сейчас их насчитывается более 10.

Среди номинантов – Алексей Корочкин, основавший в Невельском районе ферму Escargot D’Or («Золотая улитка»). Он ставит перед собой задачу превратить Псковскую область в «русскую Бургундию».

Также в этой номинации участвует инвестор ООО ГК «Мальская долина» Геннадий Орлов. Его инвестпроекты развития Мальской долины показывают высокую эффективность и получают поддержку государства, говорится в заявке.

Помимо прочего, побороться за звание лучшей в бизнесе попробует генеральный директор компании «Синтез Технолоджи» Екатерина Наговицына. Эта компания производит искусственные алмазы в ОЭЗ «Моглино».

Кроме того, среди номинантов – руководители компании ROYAL LINEN Алексей и Татьяна Васильевы. Они развивают инфраструктурные проекты, необходимые для развития туриндустрии в Псковской области.

Ещё в одной поступившей заявке числятся основатели первой в России греческой сыроварни. Здесь изготавливают более 20 видов сыров, греческий йогурт, а также традиционный греческий соус дзадзики.

Среди номинантов из Пскова также основатель пекарни «ПанаПончик» Евгений Лобан и глава ООО «Энди» Евгений Надобников, который является одним из лидеров рекламного рынка города и региона. Также в номинацию поступила заявка и из Себежского района, в ней отмечена Марина Балбышева, руководитель магазина «Поле чудес».

«Рекорд»

Увеличилось число заявок в номинации «Рекорд». Среди новых номинантов – спортсмены, тренеры и организации.

Так, в номинации выдвинута Псковская региональная спортивная общественная организация «ПРО СПОРТ». Благодаря ее работе в регионе не только проводятся спортивные мероприятия, но и привлекаются новые виды спорта.

Кроме того, среди новых номинантов – педагог Центра дополнительного образования Локнянского района Игорь Мунт и педагог дополнительного образования детского оздоровительно-образовательного центра Константин Кретов, который активно развивает в Опочке самбо. Сюда же включён и тренер по спортивному ориентированию из Себежа Виталий Матвеев.

Среди всех номинантов также есть и победительница III Всероссийского фестиваля чемпионов комплекса «Готов к труду и обороне» Ангелина Виткина, и спортсменка из Великолукского района Алиса Линкевич.

«Талант»

Более десяти заявок поступило за сутки в номинацию «Талант». Среди номинантов – коллективы, основатели объединений и артисты.

Из Усвятского района номинирован фольклорный коллектив «Ларец». Кроме того, на эту же номинацию выдвинута вокалистка Анна Яковлева. Она победительница всероссийских и международных конкурсов вокального искусства, говорится в заявке.

Из Дедовичского района на премию номинирован Василий Невзоров. На протяжении уже почти семи лет он пишет стихи на различные темы.

Кроме того, в заявках числится и Эльмира Ярудова, которая начала писать наивные иконы. Сегодня у неё за плечами несколько выставок, а иконы, написанные Эльмирой, находятся в частных коллекциях, отмечается в заявке.

Ещё одна заявка поступила из Стругокрасненского района. Жители номинировали на премию вокальный образцово-художественный коллектив M&M’s. В этом году коллектив отметил своё 20-летие.

Также поступила заявка и из Великих Лук. Среди номинантов – Ольга Мурашева за организацию неоднократных новогодних выставок. Её коллекция ёлочных игрушек, украшений, Дедов Морозов и Снегурочек состоит из трёх тысяч экземпляров.

Также за звание лучшего таланта попробует побороться хореографический ансамбль «Ветер перемен» из Псковского района. Здесь под руководством педагога-хореографа Марины Третьяковой занимается более 80 детей и подростков.

Кроме прочего, среди номинантов – бессменный руководитель народного самодеятельного коллектива «Хор русской песни» из Опочецкого района Маргарита Сазончикова и Анастасия Прокофьева, студентка четвёртого курса Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

Завершает этот список народный самодеятельный ансамбль «Нет проблем», который действует на базе Локнянского культурно-досугового центра.

«Призвание»

Абсолютную победу по количеству заявок продолжает одерживать номинация «Призвание»: их насчитывается на данный момент 34.

Среди номинантов – режиссёр детских спектаклей в Псковском театре драмы Александра Ловянникова. Театральные постановки для малышей, которые она ставит, пользуются большим спросом: желающих посетить их всегда больше, чем билетов, говорится в заявке.

Здесь же числится и участковый врач-педиатр из Пыталовского района Ада Петрова. Она с 1977 года по настоящее время работает в детской консультации Пыталовского филиала Островской межрайонной больницы участковым врачом-педиатром.

В этом же списке мастер спорта по биатлону и спортивному ориентированию, организатор массовых спортивных мероприятий в Пскове Александр Кузьмин.

Кроме того, на премию номинирована врач-терапевт и нутрициолог Вайда Пашкявичюте. Находясь в декретном отпуске, она повысила квалификацию и стала помогать людям с лишним весом и проблемами ЖКТ.

Есть в этом списке и другие представители медицины. Так, из Себежского района номинирована Инна Луппо – акушер, врач УЗИ, гинеколог. Её стаж работы врачом составляет 30 лет. А из Великолукского района подана заявка на участие в премии старшей медицинской сестры Великолукской межрайонной больницы Ираиды Беловой.

Тут же числится и преподаватель из Великих Лук, почётный работник России Татьяна Рассолова, и преподаватель истории и обществознания в школе Плюсского района Сергей Букавин.

Кроме того, среди номинантов – директор Гдовской библиотеки Мария Никитенко.

«Событие»

За звание лучшего события года попробует посоревноваться фестиваль «Соловьиная ночь», который является традиционным летним праздником и знаковым событием в Пскове, а также Международный открытый кубок Псковской области по зимнему плаванию «Морозный вызов – 2023».

Кроме прочего, среди заявок числится и седьмой открытый районный фестиваль «Родники народные», который прошёл 27 января в культурно-досуговом центре Локни, и Первый городской туристический форум в Великих Луках.

#НародноеПризнание #ПремияПАИ