Количество поданных заявок на премию «Народное признание» за сутки увеличилось вдвое

23:11, 20 декабря 2023, ПАИ

Количество поданных заявок на Первую общественную премию «Народное признание – 2023» за сутки увеличилось вдвое. Сейчас их насчитывается более 90. Ранее Псковское агентство информации публиковало материал о первых 50 заявившихся участниках. Сегодня продолжение.

«Защита»

Абсолютную победу по количеству поданных за день заявок одерживает номинация «Защита»: всего на данный момент их насчитывается 14.

Среди номинантов – инспекторы ГИБДД Артём Баранов и Александр Процик: за то, что дважды оказали помощь людям при пожаре. 26 апреля во время патрулирования улицы Свердлова сотрудники ГИБДД организовали эвакуацию жителей из горящего дома. Также полицейские отличились в ещё одном происшествии на территории Пскова. 27 мая они помогли провести эвакуацию жителей высотки на Сиреневом бульваре, которая была объята дымом из-за произошедшего рядом возгорания в кафе.

Также Артём Баранов номинирован уже с другим своим коллегой, капитаном полиции Алексеем Смирновым. Они вместе оказали доврачебную помощь водителю, у которого случился приступ эпилепсии. Но и Алексей Смирнов тоже смог помочь жителям два раза. Именно поэтому с его участием есть ещё одна поступившая заявка. Он с сотрудником ДПС Кириллом Ефимовым оперативно разыскал пропавшего мальчика, убежавшего с игровой площадки детского садика.

Кроме того, на премию номинированы инспекторы ДПС Сергей Малинин и Александр Дементьев – за то, что при пожаре в Печорах спасли 72-летнюю пенсионерку. Впрочем, Сергей Малинин проявил себя в работе и в ещё одной ситуации уже с другим сотрудником ГИБДД – Михаилом Филипчуком. Им удалось за один вечер помочь сразу двум попавшим в беду псковичам – женщине с астмой и девочке с аппендицитом.

А ещё один проявивший себя сотрудник ГИБДД – старший инспектор Госавтоинспекции Печорского района Константин Куденков. Он принял роды прямо на трассе и помог появиться на свет девочке. Ещё один сотрудник полиции, совершивший героический поступок в одиночку, – старший инспектор ДПС Роман Хлюсов. Он в одиночку вывел 15 человек из загоревшегося дома.

Кроме прочего, среди претендентов на премию в номинации «Защита» – инспектор Вадим Резинко и стажёр Артём Абаев. Они нашли потерявшегося восьмилетнего мальчика.

Однако спасти детей смогли не только они. Например, инспекторы ДПС Александр Никонов и Роман Демидов помогли маленькой девочке, а инспекторы ГИБДД Алексей Смирнов и Кирилл Ефимов оперативно разыскали пропавшего дошкольника. Также старший сержант Константин Гусев и стажёр Павел Садовников отличились в работе – их номинировали на премию за то, что они оперативно нашли потерявшегося ребёнка.

Ещё один случай спасения, получивший отражение в премии «Народное признание», произошёл в Псковском районе. Там инспекторы ДПС Эдгар Агаджанян и Михаил Щербаков помогли беременной женщине вовремя добраться до роддома.

Впрочем, герои есть и среди полицейских в муниципалитетах региона. Например, инспектор-кинолог Дмитрий Шмаков смог разыскать со своей служебной собакой потерявшегося в лесу Себежского района пожилого мужчину, а группа сотрудников центра кинологической службы из Опочецкого района за 35 минут нашла заблудившегося пенсионера.

Однако поступками отличаются не только действующие сотрудники правоохранительных органов, но и те, кто уже ушёл на законный отдых. Так, на премию номинирован полковник полиции в отставке Сергей Логвиненко, который во время прогулки с собакой задержал вора-рецидивиста.

«Поступок»

Есть среди номинантов премии «Народное признание» те люди, которые не по долгу службы, а по зову сердца совершают героические поступки. На данный момент в номинации «Поступок» две заявки.

В одной из них выдвинут Александр Дегтярёв из Островского района, который во время пожара, случившегося в мае 2023 года, вынес из горящего дома в безопасное место женщину и её супруга.

Кроме того, в этой же номинации представлен житель Опочки Владимир Яковлев, который 3 января спас тонущую в полынье реки Великой собаку.

«Наша марка»

В номинацию «Наша марка» на данный момент добавилась одна заявка – «Изборский пряник». Это первая мастерская ремесленного печатного пряника в Псковской области, которую создала Татьяна Мусатова. Бренд стал одним из признанных лидеров среди сувенирной продукции, с которой ассоциируется Псковская область, говорится в заявке.

«Событие»

Активно начали поступать и заявки в номинации «Событие», в которой будут отмечены наиболее яркие праздники, фестивали, мероприятия и акции, проведённые в регионе.

Среди включённых сегодня в перечень мероприятий – открытие первого в России памятника бабушке. Он был установлен в Печорах к 550-летию обители по инициативе митрополита Тихона (Шевкунова).

Здесь же номинированы и Дни Псковской области в Витебске, прошедшие летом 2023 года. Мероприятие за три дня посетило более 30 тысяч гостей.

Кроме того, в номинации «Событие» нашло отражение первое использование ДЭГ на выборах на всей территории Псковской области. ДЭГ было подготовлено и обеспечено стараниями избирательной комиссии Псковской области и её руководителем Игорем Соповым, говорится в заявке.

«Экомышление»

В номинации «Экомышление», партнёром которой выступает ООО «Псковский завод «Титан-Полимер», подано на данный момент три заявки.

Среди участников прем – центральная производственная станция по акклиматизации и борьбе с болезнями рыб, расположенная в Пустошкинском районе, которая занимается восстановлением водных биоресурсов.

Ещё один претендент на номинацию «Экомышление» – экоярмарка в Пустошке. На мероприятии фермерские хозяйства, частные хозяева продавали свою продукцию, выращенную на экологически чистой территории без вредных производств.

И наконец, третий номинант – экологическое движение «За чистый лес». Его создал в Стругах Красных активист Алексей Красовский.

«Проект года»

Те проекты, которые были реализованы в регионе с помощью национальных проектов, инициированных президентом России, в этом году в премии «Народное признание» рассматриваются в отдельной номинации.

На данный момент на неё есть заявка из одного муниципалитета Псковской области: это обновление и закупка техники для музея истории Невеля благодаря нацпроекту «Культура».

«Призвание»

В то же время номинация «Призвание» для людей, отличившихся в своей профессии, продолжает занимать лидирующую позицию. Всего на данный момент здесь насчитывается 16 заявок, две из которых – новые.

Среди номинированных – мастер кузнечного дела из Пустошкинского района Олег Шипилин и музыкальный руководитель детского сада Новосокольнического района и детского танцевального коллектива «Апельсин» Оксана Анисимова.

Оксана Анисимова с каждым годом получает всё большее количество благодарностей, однако самая ценная награда для неё – это бурные аплодисменты её воспитанникам и искреннее родительское «спасибо», отмечается в заявке.

«Талант»

В номинации «Талант» сейчас насчитывается пять заявок. Среди них поступившая сегодня – выдвижение на премию преподавателя изобразительного искусства детской школы искусств из Невеля Полины Гусевой.

Сама девушка является участницей региональных и всероссийских конкурсов по декоративно-прикладному и изобразительному творчеству. Кроме того, она постоянно повышает квалификацию и проводит мастер-классы для детей.

«Инициатива»

Среди новых участников номинации «Инициатива» – проект Шалджян Шушаник. Девушка живёт в Невельском районе. В 2023 году она стала победителем грантового конкурса Росмолодёжи. На реализацию своего проекта гончарной мастерской «Возможность» невельчанка получила 450 тысяч рублей.

«Рекорд»

В этот раз в номинации «Рекорд» тренер и консультант комитета по культуре и спорту администрации Пустошкинского района Сергей Прохоров. Всей своей профессиональной деятельностью он активно прививает молодому поколению любовь к спорту, а на его счету рекордное количество побед, отмечается в заявке.

«Сервис»

Значительное количество заявок поступило за сегодняшний день и в номинацию «Сервис».

В частности, за звание лучшего попробует побороться «Мой бизнес» – центр инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса в Псковской области. Он ориентирован на помощь предпринимателям в открытии и развитии своего дела.

Кроме того, поступила заявка на оценку кафе «Гнездо» в Пустошкинском районе. Им руководит предпринимательница Светлана Банькова. Само кафе пользуется популярностью у пустошан, гостей города и проезжающих по трассе людей, отмечается в заявке.

Также в эту номинацию включена ещё одна жительница муниципалитета Псковской области – Невельского района: это кондитер Марина Кузьмина. Её работы отличаются креативностью, фантазией, аккуратностью и высоким качеством продукции, добавляется в заявке.

Из Новосокольнического района в номинацию «Сервис» выдвинут пансионат семейного отдыха «Маево», который расположен в экологически чистом месте – в лесном массиве на берегу озера.

Также за звание лучшей организации в сфере «Сервиса» попробует посостязаться псковская студия танца и спорта «Эстетика движения».

«Паблик для народа»

Второй по численности заявок в премии «Народное признание» является номинация «Паблик для народа». Сюда уже включено 14 сообществ.

Из новых, включенных сегодня участников – группа Великолукской межрайонной больницы, Великолукского центра специального образования № 3, Пушкиногорской общеобразовательной школы и великолукского детского сада № 8.

#НародноеПризнание #ПремияПАИ