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Общество

12 автобусов пополнили автопарк «Псковпассажиравтотранс»

Новые автобусы пополнили автопарк «Псковпассажиравтотранс». Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

  • Псковская область получила 12 новых автобусов
    Фото: ПАИ
  • Псковская область получила 12 новых автобусов
    Фото: ПАИ
  • Псковская область получила 12 новых автобусов
    Фото: ПАИ
  • Псковская область получила 12 новых автобусов
    Фото: ПАИ
  • Псковская область получила 12 новых автобусов
    Фото: ПАИ
  • Псковская область получила 12 новых автобусов
    Фото: ПАИ

Всего было передано десять автобусов большого класса марки Zhong Tong и два автобуса малого класса «Луидор» (на базе GAZelle NEXT).

«Вместимость – 53 человека, что больше, чем обычно. Автобусы Zhong Tong оборудованы двумя мониторами, холодильниками, кондиционером, кулером. Широкий салон, межрядное расстояние самое максимальное для этого класса. Сиденья раскладываются не только назад, но и внутрь салона. Сам автобус предназначен для поездок на расстояния от 300 км», — рассказал генеральный директор «Псковпассажиравтотранса» Юрий Михайлов.

Михаил Ведерников осмотрел автобусы и оценил их оснащение и комфортабельность.

Председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова отметила, что брендирование будет выполнено в стиле Псковской области, в том числе Псково-Печерского монастыря.

Михаил Ведерников поручил разработать проект брендирования до конца января.

Отметим, что автобусы закуплены за счёт субсидии из федерального бюджета, предоставленной Псковской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий по подготовке и проведению празднования в Псковской области 550-летия со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и слободы Печоры.

Субсидии были выделены в рамках федерального проекта «Развитие общественного транспорта» и результатов регионального проекта «Развитие общественного транспорта (Псковская область)».

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