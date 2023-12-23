Правительство России отменило пошлины на ввоз куриного мяса

13:26, 23 декабря 2023, ПАИ

Правительство России отменило пошлины на ввоз куриного мяса в страну с 1 января 2024 года. Приказ постановления опубликован на сайте правительства.

«С 1 января по 31 декабря 2024 года в России отменяются таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса домашних кур в объёме до 140 тыс. т. Решение направлено на поддержание стабильных цен на эту продукцию благодаря наращиванию предложения на внутреннем рынке», — сказано в постановлении.

Напомним, что, помимо цен на куриное мясо, цены на яйца в России начали расти ускоренными темпами с конца ноября. По данным Росстата, за неделю с 14 по 20 сентября яйца подорожали на 4,5 %. В связи с этим Правительство РФ одобрило обнуление пошлин на импортные яйца. В ходе прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией, которая состоялась 14 декабря, президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с ценами на яйца в России будет улучшаться.

В то же время ранее сообщалось, что цены на курятину в России впервые с начала года начали снижаться. Кроме того, сильно подешевела красная икра, а также чёрный чай, сахар и лимоны.