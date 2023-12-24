Мокрый снег прогнозируют в Псковской области 25 декабря

11:30, 24 декабря 2023, ПАИ

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 25 декабря. Будут осадки преимущественно в виде снега, мокрого снега. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

На дорогах местами гололедица. Ночью будет дуть западный ветер со скоростью 3–8 метров в секунда, днём – южный со скоростью 5–10 метров в секунду.

Температура воздуха по Псковской области ночью составит от -1 до -4 градусов, днём – от -3 до +2 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.