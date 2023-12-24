Мокрый снег прогнозируют в Псковской области 25 декабря
Облачная погода ожидается на территории Псковской области 25 декабря. Будут осадки преимущественно в виде снега, мокрого снега. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
На дорогах местами гололедица. Ночью будет дуть западный ветер со скоростью 3–8 метров в секунда, днём – южный со скоростью 5–10 метров в секунду.
Температура воздуха по Псковской области ночью составит от -1 до -4 градусов, днём – от -3 до +2 градусов.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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