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Политика

Пункты сбора подписей в поддержку самовыдвижения Путина продолжают работу в Пскове

Пункты сбора подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на предстоящих выборах главы государства продолжают работу в Пскове, сообщает корреспондент ПАИ.

Пункт сбора подписей в одном из торговых центров Пскова

Работают пункты в ТЦ «Акваполис», в ТЦ «Максимус». С понедельника, 25 декабря, также заработает третий пункт сбора подписей за кандидата – в ТЦ «Империал». В Великих Луках волонтёры будут собирать подписи в ТЦ «Апельсин» и «Весна» также с 25 декабря. Время работы всех пунктов сбора – с 17:00 до 20:00.

«Приглашаю вас принять самое активное участие в жизни нашей страны. Ещё только вчера стартовал, а сегодня продолжается сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на предстоящих выборах главы государства. Станьте частью огромной команды», – сказал один из членов инициативной группы избирателей по выдвижению Путина, депутат Псковской гордумы, врач Евгений Васильев.

По закону о выборах президента РФ для регистрации нужно собрать 300 тыс. подписей избирателей. Накануне на базе регионального избирательного штаба президента совместно с реготделением Народного фронта прошёл первый инструктаж волонтёров. Им рассказали правила оформления подписных листов и обучили тонкостям процесса.

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