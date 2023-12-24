17-летняя девушка с родинкой на подбородке пропала в Псковской области
17-летняя жительница деревни Родина Псковской области пропала, сообщает группа поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».
Девушка 19 декабря ушла из дома в неизвестном направлении.
Приметы: рост 164 сантиметра, нормальное телосложение, глаза серо-голубые, чёрные волосы до плеч.
Была одета в красную куртку, чёрные кроссовки с белыми полосами сбоку.
Особые приметы: родинка на подбородке.
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